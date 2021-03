Família de adolescente agredido apresenta nova versão dos fatos

Irmã falou sobre comportamento de adolescente torturado pela mãe | Foto: Em Tempo/ Reprodução

Manaus - Sequência de desobediências foi o que fez uma mãe amarrar, amordaçar, agredir e raspar o cabelo e sobrancelhas do próprio filho , um adolescente de 14 anos, em Rio Preto da Eva (município distante 80 quilômetros de Manaus. A afirmação é da irmã da vítima, uma jovem de 20 anos. O caso é acompanhado pelas autoridades e ocorreu na zona rural do município no dia 21 de fevereiro. No entanto, só tomou repercussão no último sábado (27), após a divulgação de um vídeo nas redes sociais. As imagens mostram as agressões feitas pela mulher.



"Para minha mãe chegar a esse ponto foi um acúmulo de ações tomadas pelo meu irmão. Ele é desobediente e, por várias vezes, saía à noite e voltava somente no dia seguinte. Ele não tinha envolvimento algum com o tráfico, como foi relatado. Um dos motivos das agressões foi ele ter pegado a motocicleta dela, que fica no restaurante da família, sem consentimento. Ao chegar ao restaurante e não encontrar a moto, ela fez a denúncia acreditando que havia sido roubada, mas não imaginava que meu irmão já estava em casa com a moto. Ela está arrependida pelo que fez", explicou a jovem.

A filha relatou à reportagem que deseja que os moradores do município parem de ameaçar a mãe, pois a mesma teme pela própria vida e está abalada pelo exagero no castigo que deu ao filho. "Todos estão criticando e julgando. Tenho certeza que ela logo vai poder voltar a trabalhar, pois, nesse momento, está passando por algo que nunca imaginou na vida", declarou.

Acompanhamento do caso

O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar da cidade que comunicou a Polícia Civil | Foto: César Gomes

O coordenador do Conselho Tutelar, Daniel Ferreira de Castro, informou ao Portal EM TEMPO que essa é a segunda vez que a equipe acompanha a família da vítima, pois, há algum tempo, um dos irmãos do adolescente foi apreendido.

"Para nós, também foi chocante e chamou a atenção a forma como a vítima foi tratada pela mãe. Nós estamos fornecendo a ele acompanhamento psicológico e assistência social. Assim que tomamos conhecimento, encaminhamos a denúncia à delegacia do município, que está dando prosseguimento", explicou.

O adolescente, que é homossexual, segundo as autoridades, costuma fazer lives em redes sociais. Durante as agressões, a mãe citou a exposição dele na internet. "É uma forma própria dele de chamar atenção. Nosso contato com a mãe da vítima foi muito pouco, já que não é nossa competência ouvi-la por meio dessa demanda. Nossa providência foi encaminhar o adolescente para um familiar para que seja feito o acolhimento", relatou Castro.

Representantes do movimento LGBT do município

Sandrinha Pingo D'Ouro e Nayla Henrique atuam dando apoio a comunidade LGBT | Foto: Suyanne Lima

Apesar de ser menor de idade, o adolescente era monitorado pela Associação LGBT de Rio Preto da Eva. A presidente do local, Sandrinha Pingo D'Ouro, relatou que o adolescente sempre demonstrou ter uma relação boa com os familiares. Após tomarem conhecimento, a equipe da associação também acompanha o caso.



"Cabe a nós fazer valer os direitos dos LGBTs. Temos psicólogos, advogados e assistente social monitorando os LGBTs da cidade. Até a divulgação do vídeo não sabíamos que ele poderia passar por situações difíceis dentro de casa. Ele nunca comentou isso com ninguém. Foi assustador termos acesso às imagens, pois ele aparentava ter uma relação muito boa em casa. Não sofria nenhum tipo de preconceito nem de homofobia. Fiquei perplexo quando isso aconteceu", relatou Sandrinha.

Conforme Nayla Henrique, vice-presidente da ALGBT, o adolescente tinha uma vida social normal e trabalhava com a mãe no restaurante, além de ser um menino muito querido por todos.

"A situação para a classe foi uma surpresa, porém um alerta de que um sorriso pode esconder tristezas. Daqui para frente vamos continuar impondo a educação LGBT. Por Rio Preto ser um município pequeno sinto que é omisso de informação. Infelizmente, isso apareceu de uma forma muito triste, mas estamos aqui para somar e ajudar tanto ele como todos que precisem de apoio", pontuou Nayla.

Polícia

Em entrevista concedida, por telefone, o delegado Henrique Brasil, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), relatou que, após o indiciamento da mãe por tortura, as equipes de investigação trabalham para recolher mais informações para compor o Inquérito Policial (IP) e entender em qual contexto ocorreram as agressões ao adolescente. Vizinhos, familiares e testemunhas devem ser ouvidos pelos policiais civis.

"Pressupomos, durante a investigação, que a mãe, que já possui outros dois filhos envolvidos com o tráfico de drogas, ao lidar com o adolescente pode ter exagerado na forma da repressão. Ela chegou a mencionar em depoimento o envolvimento dele com drogas. No entanto, nada foi comprovado e estamos realizando todas as diligências cabíveis", finalizou a autoridade policial.

A reportagem também tentou contato com a mãe do menino, mas ela não foi localizada. O adolescente está sob a custódia de familiares em Manaus.

Veja as entrevistas realizadas em Rio Preto da Eva:

Irmã do adolescente

Coordenador do Conselho Tutelar de Rio Preto da Eva

Representantes da ALGBT de Rio Preto da Eva