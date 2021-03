Homem é executado a tiros na porta de casa no Colônia Terra Nova

O homem foi morto na porta de uma residência. | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem identificado como Eliézer Rodrigues da Cruz Neto, de 31 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (2). O caso ocorreu na rua Santa Helena, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.

Segundo a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz estava próximo à porta de uma residência, quando foi atingido por disparos de arma de fogo, efetuados por criminosos que fugiram do local sem que fossem identificados.

A vítima não teve chances de reação, e morreu na hora. Temendo sofrer represálias, os moradores da área preferiram não dar detalhes do crime à polícia. Os motivos do assassinato ainda são desconhecidos pelas autoridades.

O corpo de Eliézer foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Outro caso

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com duas marcas de tiros no ramal do Brasileirinho , em frente ao banho da Solange, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na noite desta segunda-feira (1°)

