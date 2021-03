Adolescente que estuprou a irmã de 12 anos em Manaus é apreendido

O caso foi investigado pela equipe da Deaai | Foto: Istock

Manaus - Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (2), por volta das 10h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em razão de sentença condenatória por cometer do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, praticado em novembro de 2019, contra a própria irmã, que à época tinha 12 anos.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o cumprimento do mandado ocorreu na residência do adolescente, situada no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital, onde o crime foi praticado.

“Na manhã de hoje nossa equipe de investigação obteve êxito na apreensão do adolescente, em cumprimento à determinação da Justiça. A ordem judicial em nome do mesmo foi expedida no dia 14 de janeiro de 2021, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional”, comentou a titular.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o adolescente foi encaminhado para o Centro Sócio Educativo Senador Raimundo Parente, na rua Noel Nutels, bairro Cidade Nova 2, zona norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

