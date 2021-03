Tribunal do Crime: polícia salva adolescentes da morte em Manaus

Policiais da 27ª Cicom foram acionados para a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Dois adolescentes foram resgatados no momento em seriam mortos em um "Tribunal do Crime" localizado no beco Francisco Galvão, na comunidade Nossa Senhora de Fatima 1, na Zona Norte de Manaus.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender uma ocorrência onde os adolescentes estavam sendo torturados por traficantes. Um menino de 13 anos teve parte do pé cortada e uma adolescente teve os cabelos cortados.

"Possivelmente esses adolescentes seriam levados a morte. Por poucos infantes, essas vítimas não receberam facadas. Eles estavam em estado de choque. Conseguimos deter três pessoas, mas um conseguiu fugir. Vamos realizar as diligências", explicou o tenente Daniel Pena.

O menino que foi agredido relatou que havia sido acusado de roubo pelos suspeitos.

Dentre os suspeitos havia um menor de idade. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

