Traficante Neguinho da Compensa escondia armas dentro de parede; veja

Manaus - Um traficante chamado Lucas, conhecido como "Neguinho", foi preso na manhã desta quarta-feira (3), no beco Santa Isabel, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava escondendo armas dentro de uma parede, além de guardar drogas.

A ação foi deflagrada pela equipe da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), após denúncias anônimas. No local, foram apreendidos dois revólveres, nove munições e porções de maconha do tipo skunk.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os policiais quebraram a parede com uma marreta para retirar as armas. Essa seria uma nova estratégia para tentar despistar a polícia, informou as autoridades.

O material apreendido foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

