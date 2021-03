Após denúncias, homem é preso com arma na Zona Norte de Manaus

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que um homem estava armado em via pública | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (3), por volta das 16h, na rua 15, da comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Ele foi flagrado com uma arma de fogo.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que um homem estava armado em via pública.

Os policiais realizaram diligências e ao chegarem no local, constataram que um homem com as mesmas características repassadas na denúncia aposentou nervosismo ao perceber a aproximação da equipe.

Após a abordagem pessoal, nada foi encontrado. No entanto, durante a revista pessoal foi encontrado um revólver calibre 38 com três munições intactas. O homem já tinha duas passagens por roubo.

Ele foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

