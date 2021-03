Criminoso corre da polícia, escorrega e acaba preso com arma em Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Ao tentar correr parar fugir da polícia, um jovem de 24 anos acabou escorregando e foi preso na avenida Penetração, no conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com arma de fogo e munições, além de dinheiro. O caso aconteceu na avenida Penetração, no conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus.

A equipe policial estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou um homem em atitude suspeita, que ao perceber a presença dos policiais saiu correndo, até escorregar e acabar preso.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com duas munições do mesmo calibre e R$ 1 mil em espécie.

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis . Ele já tem passagem por tentativa de homicídio.

