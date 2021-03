Suspeito de furto é espancado até a morte por traficantes no Japiim

| Foto:

Manaus - Um suspeito de furto, ainda não identificado, morreu na madrugada desta quinta-feira (4), após ser brutalmente espancado em um beco nas proximidades da avenida Tefé, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Ele praticava crimes juntamente com um comparsa que também ficou ferido.

Há a hipótese de que o crime possa ter sido praticado por traficantes da área, pela ação de furto da dupla, que poderia atrair a presença da polícia para a localidade.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 4h, testemunhas denunciaram que um homem estava sendo espancado após tentar furtar uma empresa de serviços.

Já no local, foi constatado que se tratava de dois suspeitos, onde um estava jogado no beco e outro havia sido jogado em uma área de igarapé.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte do suspeito que foi espancado no beco. Já o comparsa dele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e encaminhado à uma unidade hospitalar.

O corpo do homem que morreu foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

