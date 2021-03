Funcionários são trancados em banheiro durante roubo em loja de Manaus

Os funcionários foram detidos por bandidos armados. | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Funcionários de uma loja do bairro São José viveram momentos de pânico, na tarde desta quarta-feira (3), quando foram assaltados e trancados dentro do banheiro do estabelecimento por criminosos armados. O caso ocorreu no bairro São José, zona Leste de Manaus.

De acordo com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma dupla de bandidos entrou na loja se passando por cliente, e em seguida, anunciou o assalto. Além de terem seus pertences roubados, os funcionários foram rendidos e trancados, pelos criminosos, no banheiro do ponto comercial.

Os ladrões levaram toda a renda do caixa da loja, e conseguiram fugir do local sem que fossem identificados.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Outro caso

Três homens foram presos na noite da última quarta-feira (3), após cometerem arrastões em um carro modelo Gran Siena, de cor prata, pelas ruas da cidade. A prisão ocorreu na avenida Solimões, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

