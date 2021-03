Suspeitos de roubo a posto de combustível são presos no interior do AM

| Foto: divulgação

Nova Olinda do Norte - Três pessoas foram capturadas na quarta-feira (4), em Nova Olinda Do Norte, no interior do Amazonas, após diligências realizadas por guardas municipais. Um casal foi preso e um menor apreendido por suspeita de roubo.

Conforme a equipe que realizou a ação, o trio teria cometido assalto a um posto de combustíveis e estaria cometendo outros crimes pela cidade. Com eles foram apreendidas porções de drogas, um revólver calibre 38 com nove munições, cercados e dinheiro.

Os suspeitos foram encaminhados à 47° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda, para os procedimentos cabíveis.

