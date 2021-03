Adolescente tenta fugir, mas cai de telhado em Manaus e é apreendido

os policiais estavam em incursão quando visualizaram o jovem em atitude suspeita | Foto: (Divulgação)





Manaus - Um adolescente de 15 anos caiu do telhado nesta quinta-feira (4), após tentar fugir de policiais militares em um abordagem policial na rua Felismino Soares, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele foi flagrado com drogas.

De acordo com informações do tenente Bastos da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais estavam em incursão quando visualizaram o jovem em atitude suspeita.

Ele tentou fugir por vários telhados, mas bateu numa caixa de ar condicionado e machucou a cabeça.

Os policiais acompanharam os rastros de sangue e localizaram o adolescente. Com ele foram encontradas porções de maconha, cocaína e oxi, além de aparelhos celulares e rádio comunicador.

Aos policiais, o jovem relatou que estava vendendo para traficante da área. Ele teve um corte superficial e escoriações.

O jovem foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento do Coroado e ao receber alta foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

