Adolescente é apreendido com arma e drogas na Zona Leste

Material apreendido com o adolescente | Foto: Divulgação/ Pm

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi preso na noite de quarta-feira (3), por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, com seis munições do mesmo calibre, e seis porções médias de cocaína.

A ação ocorreu durante barreira montada na avenida Camapuã, depois que um motociclista fugiu do bloqueio e foi alcançado pelos policiais da Rocam. Após abordagem, a equipe encontrou com o condutor, um adolescente de 17 anos, uma arma de fogo. Questionado, ele informou que portava a arma porque acabara de deixar entorpecente em casa. A equipe foi até a residência indicada por ele, onde foi localizado o entorpecente.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para procedimentos cabíveis. Na unidade policial, foi constatado que ele possuía passagem por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e latrocínio.

*Com informações da assessoria