Mortes seguidas: Mais um homem é executado no bairro Cidade de Deus

Manaus - Mais um homem foi executado na tarde desta sexta-feira (5), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na rua Fiorentina e vítima ainda não foi identificada. As características da execução foram as mesmas do duplo homicídio ocorrido uma hora antes, caracterizando que as mortes podem ter ligação.

Testemunhas relataram que a vítima foi executada por criminosos em um veículo modelo Prisma, de cor vermelha. A perícia identificou que ele foi atingido com um tiro na boca. No local, a vítima foi apontada como usuária de drogas.

"Estamos levantando mais informaçoes para traçar o perfil da vítima. Desde a semana passada essa área está em confronto com duas facções disputando território. Toda a polícia está unida para dar uma resposta à sociedade para esses crimes que ocorrem aqui e também na Compensa, na Zona Oeste", explicou.

Pai e filho

Miguel de Jesus Colares, de 61 anos e o filho dele identificado apenas como "Antônio", de 26 anos, foram assassinados a tiros na tarde desta sexta-feira (5), na rua Santa Júlia, no bairro Cidade de Deus.

Testemunhas afirmaram que o alvo dos criminosos era o filho e no momento em que os criminosos que saíram no carro vermelho e o surpreenderam, o pai teria o abraçado em uma tentativa de defesa.

O filho levou três tiros nas costas e o pai recebeu um disparo no pescoço. Ambos os casos vão ser investigados pela Polícia Civil.

