Em Manaus, pedreiro tem casa invadida e é morto enquanto tomava banho

Manaus - O pedreiro e motorista de aplicativo Francisco Ferreira Lemos, popularmente conhecido como "Kinho", de 41 anos, foi morto com vários tiros pelo corpo por volta da 7h30 deste sábado (6). Segundo testemunhas, a vítima estava tomando banho quando foi surpreendida por dois homens encapuzados, que entraram pela parte de trás da casa dela, localizada na rua Alameda A, Comunidade Nobre, bairro Lago Azul, Zona norte de Manaus, e cometeram o crime.

De acordo com o tenente Azevedo, que atende pela 26ª Companhia Interativa Comunitária Cicom), os suspeitos não se intimidaram com a presença de outras pessoas na residência.

"A vítima morava com a esposa na casa e no momento dos disparos haviam outras três pessoas no local", informou.

Testemunhas suspeitam que "Kito" pode ter sido assassinado por um acerto de contas. A informação foi repassada por um popular que mora na região, porém não foi confirmada pelas autoridades.



"Não temos certeza se foi um acerto de contas, a família informou que ele trabalhava como autônomo", contou o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar o caso.

O corpo de “Kito” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

