Cão policial encontra drogas escondidas em bote bote salva-vidas no AM

Manaus - O cão policial Tyson, especializado em faro de narcóticos, encontrou um quilo de cocaína escondido próximo a um bote salva-vidas. A ação aconteceu na noite dessa sexta-feira (5), na embarcação GM Monteiro II, durante fiscalização de agentes da Base Arpão no rio Solimões, município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

De acordo com os policiais, durante a abordagem na embarcação foi feita a revista pelos agentes e, em seguida, o cão policial foi conduzido no barco para farejar e verificar se havia entorpecentes ou outro material ilícito sendo transportado.

Quando estava próximo ao bote salva-vidas, o cão Tyson sentou ao lado do bote, o que indica aos seus condutores que no local havia droga. Um quilo de cocaína foi apreendido.

A ação representou um prejuízo de R$ 18 mil ao crime. O material foi encaminhado para perícia e, em seguida, levado para a unidade policial do município. Tyson pertence ao efetivo da Companhia de Policiamento com Cães (CipCães), da Polícia Militar do Amazonas.

