Mulher mata marido com tiro na cabeça durante discussão em Manaus

Manaus – O empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, de 29 anos, morreu na madrugada deste domingo (7), após ser atingido com um tiro na cabeça efetuado pela própria esposa, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

A mulher, identificada como Cristina, está foragida, mas deve se apresentar nesta segunda-feira (8), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo testemunhas, o casal teria entrado em uma discussão e, durante a briga, a mulher disparou um tiro contra o homem com uma pistola calibre 380. Não foram divulgadas informações sobre o porte da arma do crime. O fato aconteceu na última sexta-feira (5), mas a vítima morreu neste domingo.

Em entrevista a um portal local, o tio do empresário, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que o casal estava se separando, e que a família o aconselhava a não se relacionar com a mulher, pois, de acordo com informações preliminares, ela já teria esfaqueado um ex-namorado.

"Eu falava para ele, todo mundo falava, 'se separa dela, que essa mulher vai acabar com sua vida, mas ele confiava demais nela", relatou o tio.

Antes do crime, a mulher teria entrado na casa e desligado as câmeras, o que indica que o assassinato foi premeditado. Ainda segundo os familiares, a vítima tentou fugir, mas ela realizou o disparo.

"Antes de morrer, ele ainda pagou R$ 25 mil para ela deixá-lo em paz, mas ela era gananciosa Ele empregava muitas pessoas, era um rapaz bom. Não merecia isso", disse.

Após o disparo, o empresário foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Galileia para atendimento médico. Entretanto, devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme relatos de vizinhos, o casal era bastante discreto, mas algumas pessoas comentavam que a mulher era muito ciumenta. Ainda conforme os moradores do bairro, a empresa de Paulo Roberto estava em crise, mas não sabem informar se esse seria um dos motivos do assassinato.

