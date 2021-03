Venezuelano é executado com 14 tiros por casal em Manaus

| Foto: Hector Silva

Manaus - Um venezuelano identificado pela polícia como German S. C. Gomez, de 24 anos, foi executado com, pelo menos, 14 tiros no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite de sábado (6), por um casal em uma motocicleta, que fugiu sem ser identificado.

Segundo testemunhas, o homem tentou fugir, mas a dupla o atingiu com diversos tiros pelo corpo. Não há informações sobre a motivação do crime ou se a vítima tinha passagem pela polícia.

O venezuelano trabalhava como motorista de aplicativo, mas não há informação se ele estava com passageiro no momento do crime. A equipe de reportagem foi ao local do crime, na manhã deste domingo (7), mas a rua estava deserta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Leia mais:

Em Manaus, pedreiro tem casa invadida e é morto enquanto tomava banho

Homem é executado por 'pistoleiros' na comunidade Parque São Pedro