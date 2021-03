'Pelezinho' é morto após discussão com vizinho por bananeira em Manaus

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O autônomo Marcelo Almeida dos Santos, de 37 anos, conhecido como “Pelezinho”, foi morto com várias facadas no peito após uma discussão com um vizinho por conta de um pé de bananeira. O crime aconteceu na noite de sábado (6), no Residencial Manauara 1, mais precisamente em frente ao bloco 13, rua João Montefusco, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus

A esposa da vítima disse em depoimento à polícia que Marcelo desejava retirar um pé de bananeira de uma área comum do conjunto. “Por volta das 20h15 de sábado meu marido decidiu tirar uma bananeira e foi abordado por esse vizinho, conhecido como índio. Eles discutiram, me envolvi também, e o irmão desse vizinho também entrou na confusão".

Uma fonte, que não quis se identificar, informou que "Pelezinho", no calor da emoção, pegou uma faca na casa dele. “Ele não chegou utilizá-la, pois o irmão do índio pegou outra faca e acertou o Pelezinho no peito e no braço”, relatou. Após o crime, os suspeitos saíram do local.

Moradores da localidade ainda socorreram Marcelo e o levaram para o Serviço de Pronto Atendimento do Galileia, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. O Instituto Médico Legal (IML) informou que a vítima deu entrada no hospital, às 20h30 de sábado, já sem vida.

Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o assassinato.

Leia mais

Venezuelano é executado com 14 tiros por casal em Manaus

Mulher mata marido com tiro na cabeça durante discussão em Manaus