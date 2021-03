'Xingu' é perseguido e executado com 10 tiros no Morro da Liberdade

Após ouvir os tiros, familiares e amigos encontraram o corpo | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Manaus - Um jovem de 20 anos foi assassinado com um tiro na cabeça no início da tarde deste domingo (7), no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital amazonense. A vítima, identificada como Flávio da Costa Gonçalves, conhecido como "Xingu", foi atingida com 10 tiros pelo corpo e morreu no local.



O caso aconteceu na rua Vinte e Quatro de Agosto, por volta de 12h, horário em que a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Segundo populares, cerca de onze tiros foram ouvidos nas proximidades e pouco depois familiares encontraram o corpo da vítima.

Segundo familiares, o jovem tinha histórico com uso de drogas e atos infracionais quando ainda era menor de idad | Foto: César Gomes/EM TEMPO

De acordo com equipes da perícia criminal, o crime tem características de execução, já que nove tiros atingiram as costas de Flávio e um na cabeça. Também no local foram encontrados fragmentos de balas de calibre 380 e 40, levantando a hipótese de dois suspeitos.

Segundo familiares relataram à polícia, o jovem tinha histórico com uso de drogas e atos infracionais quando ainda era menor de idade, mas afirmam que ele não vinha recebendo ameaças nos últimos dias.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o rapaz já havia morrido no local, sendo removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. A polícia afirma que irá reunir mais informações para investigar o caso.

Familiares afirmam que ele não vinha recebendo ameaças nos últimos dias | Foto: César Gomes/EM TEMPO

