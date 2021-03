Açougueiro é assassinado durante assalto em Parintins

| Foto: divulgação

Manaus - Um homem identificado como Ocimar Lázaro da Silva, de 35 anos, foi morto a tiros dentro de um açougue, por volta das 6h deste domingo (7), durante um assalto. O fato aconteceu na rua Gomes de Castro, no centro de Parintins.

Segundo testemunhas, dois homens entraram no açougue que Ocimar trabalhava para realizar um assalto. Ocimar se recusou a entregar o dinheiro e dos suspeitos efetuou vários disparos contra ele.

Populares, revoltados com a situação, ainda seguraram o homem que efetuou os disparos contra Ocimar. A Polícia Militar conteve as pessoas que tentaram agredir o criminoso. O outro suspeito, que estava dirigindo a moto, fugiu do local.

Qualquer informação que possa levar a polícia ao segundo criminoso, pode ser repassada ao número (92) 99270-7803.

