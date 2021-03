Dupla morre em confronto com a polícia no bairro Cidade de Deus

Bruno e Douglas foram atingidos e levados aos hospital, mas não resistiram | Foto: Divulgação

Manaus - O lavador de carros Bruno Bindá Guerra, de 28 anos, e Douglas Gonçalves Ferreira, de 20 anos, morreram na noite de domingo (7), por volta das 18h50, após trocarem tiros com policiais militares na rua Andorinha, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.



Conforme a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias anônimas informando que um grupo de homens estava armado comercializando drogas na localidade.

Os policiais foram até uma área de reserva, que fica naquela área, e realizaram patrulhamento, quando avistaram os suspeitos e foram recebidos a tiros.

Durante o confronto, Bruno e Douglas foram atingidos e levados aos Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas acabaram não resistindo aos ferimentos. Os comparsas deles fugiram.

Ainda na ação policial, foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas, uma arma de fabricação caseira calibre 28 com uma munição deflagrada, porções de cocaína, maconha do tipo skunk, um celular e uma balança de precisão.

Os corpos de Bruno e Douglas foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Já o material apreendido foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

