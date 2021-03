Após confronto, polícia apreende mais de 200 kg de maconha em Manaus

No momento em que os policiais se aproximaram, os suspeitos fugiram em uma lancha | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ação policial resultou na apreensão de 257 tabletes de maconha do tipo skunk na madrugada desta segunda-feira (8), por volta de meia-noite, na avenida 5 de Setembro, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), homens foram vistos próximos a um veículo modelo Chevrolet S10, de cor branca, descarregando material.

No momento em que os policiais se aproximaram, os suspeitos fugiram em uma lancha. Após revista no carro, foram encontradas três sacas de maconha.

Os policiais quebraram o vidro do banco do passageiro e encontraram mais um saco com drogas. Os suspeitos se aproximaram com a lancha e efetuaram um tiro em direção os policiais que pediram reforço.

Ao todo, foram localizados seis sacos, com 257 tabletes de maconha do tipo skunk. O veículo também foi apreendido.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

