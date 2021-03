Após denúncia, homem é preso com arma e drogas na Zona Leste

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma série de denúncias anônimas, um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso nesta segunda-feira (8), por volta das 11h30, na rua Alfazema, da invasão Coliseu 1, na comunidade João Paulo, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com uma arma e drogas.

De acordo com a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as denúncias apontavam que o homem vendia drogas e estava armado. Os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, onde foi realizada uma revista.

No local, foram apreendidas uma pistola com numeração suprimida, um carregador de pistola com munições intactas, duas porções grandes de maconha, quatro trouxinhas da mesma substância e uma de oxi, além de duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares.

O suspeito foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

