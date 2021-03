Suspeita de matar marido com tiro na cabeça se entrega à polícia

Manaus - Fernanda Cristina Dávila Rodrigues, suspeita de matar o próprio marido com um tiro na cabeça, se apresentou à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) no final da tarde desta segunda-feira (8), por volta das 17h. O marido dela, o empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, de 29 anos, foi baleado na última sexta-feira (5) no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, e morreu no domingo (7) em um hospital da capital.

Em depoimento, segundo informações da delegada Marília Campello, a mulher alegou que não tinha intenção de matar o esposo e que pegou uma arma para se defender durante uma discussão. Ela disse que sabia que o esposo tinha duas armas escondidas, uma no quarto e uma no carro. A informação sobre a existência das supostas armas é negada pela família do empresário.

"Segundo Cristina, o tiro foi de forma acidental e ocorreu após uma discussão entre o casal. Ela contou que iria sair de casa naquele dia", explicou a delegada.

Prisão

A suspeita se apresentou na especializada acompanhada de advogados e teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Familiares do empresário contaram à imprensa que Cristina teria desligado as câmeras do local e premeditado o crime. Além disso, afirmam que ela já teria esfaqueado um ex-namorado.

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (8), os familiares do empresário estiveram na porta da DEHS realizando manifestações.

"Nada que ela fala é verdade. Meu irmão nunca a agrediu. Eu não consigo entender o que ela fez com o meu irmão. Tudo por conta de ganância! Meu irmão estava decidido a terminar o relacionamento com a Cristina e ela não queria perder a mordomia. Vamos continuar lutando pela imagem dele e estamos felizes por ela estar atrás das grades", declarou a irmã da vítima, Roberta Teixeira Gadelha".

A suspeita agora deve permanecer à disposição da Justiça e vai passar por audiência de custódia. Novas diligências serão realizadas para levantar mais detalhes do caso.

Veja a reportagem na frente da delegacia: