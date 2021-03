Trio é preso com mais de 30 kg de drogas em Manaus

O caso foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Reprodução

Manaus - Francisco P. A., de 37 anos, Leandro D. S., de 46 anos e Jair R. M. D, de 25 anos, foram presos na noite de segunda-feira (8), por volta das 22h05, após abordagem policial em operação ocorrida no Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Eles estavam com 31 kg de maconha do tipo skunk.

Conforme a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o trio estava em um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, quando foi abordado e passou por revista pessoal. De imediato, foi encontrada uma mala com cinco tabletes de maconha.

Questionados pelos policiais sobre a origem das drogas, os suspeitos relataram que em uma casa naquele mesmo bairro havia mais tabletes. Ao todo foram apreendidos 31 kg de maconha do tipo skunk, além de cinco aparelhos celulares, uma balança de precisão, duas maletas e um caderno de anotações.

O caso foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

