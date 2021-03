PC-AM prende integrantes de grupo que praticava roubos na AM-070; veja

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, a Especializada investigava o roubo de uma motocicleta, ocorrido no dia 25 de fevereiro deste ano | Foto: Divulgação/ PC-AM

Manaus- Natanael Sousa Ramos, 18, e Mizael Ferreira Felício, 19, apontados como integrantes de um grupo criminoso responsável por realizar diversos roubos no entorno da rodovia estadual AM-070 foram presos na manhã de segunda-feira (8) por volta das 10h.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em conjunto com a 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho (a 102 quilômetros da capital), informaram que as prisões ocorreram no distrito de Cacau Pirêra, no bairro Nova Veneza e contou ainda com o apoio da 31ª DIP de Iranduba e da 5ª Seccional Centro-Sul.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, a Especializada investigava o roubo de uma motocicleta, ocorrido no dia 25 de fevereiro deste ano, em paralelo, a 34ª DIP de Careiro Castanho investigava roubos praticados pelo grupo criminoso no entorno do município.

“Os infratores se aproveitavam do descuido de motoristas que estacionavam às margens da rodovia, e os abordavam de forma violenta, momento em que subtraiam seus pertences pessoais e os veículos das vítimas’’, explicou o delegado.

Natanael tentou fugir pelo igarapé próximo ao local da prisão, mas foi capturado pelos policiais | Foto: Divulgação

Natanael tentou fugir pelo igarapé próximo ao local da prisão, mas foi capturado pelos policiais. Ele estava foragido do sistema penitenciário e possuía um mandado de prisão expedido no dia 7 de outubro de 2020, pelo juiz Túlio de Oliveira, da Comarca de Iranduba.

Natanael e Mizael irão responder por roubo majorado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após o término dos procedimentos cabíveis, eles permanecerão na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

