Vídeo: Suspeito de cometer arrastões em Manaus com arma falsa é preso

Os materiais foram apreendidos | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um suspeito de cometer arrastões na capital amazonense, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde desta terça-feira (9), por volta das 15h, na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Desde as primeiras horas da manhã, ele estava sendo procurado após ser denunciado pelos crimes.

Conforme o 2° sargento Ney Silva da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias que o homem estava cometendo os crimes em um veículo modelo Palio, de cor prata. Após diligências, o veículo foi avistado no bairro do Alvorada. O suspeito ainda tentou fugir a pé após abandonar o veículo em via pública.

O suspeito foi capturado após tentativa de fuga | Foto: Divulgação





Ele foi capturado e foram apreendidos três aparelhos celulares e uma arma de fogo falsa. Para os policiais, o homem contou que havia alugado o veículo e que estava cometendo crimes com um comparsa.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo do momento da prisão:

