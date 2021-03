Suspeito de assalto é espancado pela população na Cidade Nova

O crime ocorreu na Cidade Nova | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um suspeito de cometer assalto, de 27 anos, foi espancado na noite desta terça-feira (9), pela população que ficou revoltada com a ação criminosa ocorrida na rua 10, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem estava acompanhado de um comparsa em uma motocicleta, quando tentou render uma mulher que estava na frente de uma barbearia. A vítima conseguiu perceber a aproximação repentina dos homens e entrou no estabelecimento.

Um homem reagiu a ação e atacou um dos homens com uma vassoura. O comparsa dele fugiu e o suspeito foi espancado pela população. As agressões só cessaram após a chegada da equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O suspeito contou que saiu da comunidade Parque das Nações, para cometer o crime e que foi a primeira vez que roubava. O comparsa dele conseguiu fugir.

O homem será apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis .

