Homem é preso enquanto caminhava com espingarda na Cidade Nova

Caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Wellington L. F., de 26 anos, foi preso na noite de terça-feira (9), por volta das 21h30, na avenida Francisco Queiroz, no conjunto Manôa, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma arma de fogo e munições.

De acordo com a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Após busca pessoal, foram apreendidos uma espingarda, calibre 16, de cano serrado e numeração suprimida, além de quatro cartuchos do mesmo calibre.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele já tinha passagem criminal.

