Roubos frequentes em UBSs de Manaus aterrorizam profissionais da saúde

Manaus - Como se a guerra contra a Covid-19 não fosse árdua o bastante, os servidores da saúde que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona Leste de Manaus têm enfrentado uma onda de assaltos. Os criminosos ameaçam, roubam e até agridem.

No dia 25 de fevereiro, uma quadrilha fortemente armada pulou o muro dos fundos da UBS Alfredo Campos, no bairro Zumbi dos Palmares, e renderam os funcionários na copa da unidade.

"Eles estavam armados e bastante agressivos, fazendo ameaças com gritos e palavrões. Além de roubarem os nossos pertences, os bandidos nos obrigaram a transferir dinheiro para a conte deles pelo aplicativo bancário do celular", afirmou uma enfermeira da unidade, que preferiu não se identificar.

O assalto à UBS Alfredo Campos não é um caso isolado. Ao longo desta semana, foram registradas outras três ocorrências em unidades básicas de saúde da zona Leste.

Na sexta (26), o marido de uma servidora havia acabado de deixar a esposa na UBS Gilson Moreira, no bairro Zumbi dos Palmares, quando foi assaltado em frente à entrada da unidade. Armados, os ladrões levaram o celular e dinheiro da vítima.

No início da semana, os servidores da UBSs Cacilda de Freitas e Amazonas Palhano, ambos no bairro São José, também foram alvo de criminosos, e tiveram os pertences roubados.

Medo e apreensão

O clima é de medo e apreensão entre os funcionários das unidades básicas de saúde da zona Leste da capital. Médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais têm trabalhado sob o medo de serem assaltados a qualquer momento.

Ao Em Tempo , uma profissional que realiza atendimento na UBS Silas Santos, no bairro Gilberto Mestrinho, relatou que teme que o seu local de trabalho seja o próximo alvo dos bandidos.

"Os assaltos sempre foram constantes aqui nas redondezas, mas com essa nova de crimes, tem nos deixado aterrorizados. Todos nós estamos sempre trabalhando com medo de sermos as próximas vítimas desses bandidos", desabafou ela.

SSP-AM

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que a segurança na área externa é competência da Polícia Militar, que será acionada para adotar as providências necessárias para melhorar o patrulhamento no entorno das unidades de saúde mencionadas.

"Nesta oportunidade, informamos que a PM possui um projeto denominado UBS Segura, que está em fase piloto, em que é realizado um acompanhamento situacional e estabelecido um canal direto entre a Cicom da área e as gerências das UBSs para atendimento de forma mais célere", diz a nota.

A SSP-AM ainda salientou que não foram localizados, até o momento, registros de Boletins de Ocorrência sobre os referidos casos, elencados pela reportagem. Sendo assim, orientamos que as vítimas e os responsáveis pelas UBSs sempre formalizem o B.O na delegacia mais próxima, ou através do site www.delegaciainterativa.am.gov.br, para que a Polícia Civil possa proceder com as investigações.

Semsa

A reportagem também aguarda um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), assim que a resposta for obtida esse conteúdo será atualizado.

