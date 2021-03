Homem é surpreendido por "pistoleiros" e executado a tiros em Manaus

Manaus (AM) - Um homem identificado como Moisés Felipe de Jesus Bezerra, 24, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (10), por volta das 15h30, na rua Dourado, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele foi surpreendido por "pistoleiros", enquanto estava em via pública.

Testemunhas relataram ao EM TEMPO que Felipe estava sentado na frente da casa dele e haviam crianças brincando nas proximidades, quando uma dupla de criminosos desceu por um escadão e efetuou os disparos.

Moradores relataram que o irmão da vítima já era jurado de morte, no entanto não aparecia no local há algum tempo. Felipe era usuário de drogas, de acordo com eles.

O local do crime foi isolado pela equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a chegada dos demais órgãos competentes.

O motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

