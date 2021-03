Transexual é assassinada com tiro na cabeça em Manaus

O caso deverá ser investigado pela DEHS. | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Uma transexual de 26 anos, que ainda não teve o nome divulgado, foi assassinada com um tiro na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (11), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Norte de Manaus. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com testemunhas, a vítima estava caminhando na avenida quando foi surpreendida pelo criminoso. Moradores da área acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o atendimento à vítima e a encaminhou ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os familiares dela relataram que a vítima estava sendo ameaçada, por um homem com quem se relacionou. Ele não teria pago para manter relações com ela, com isso ela teria confiscado objetos dele.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico e será liberado aos familiares.

