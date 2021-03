Vídeo: membros de milícia que atuavam no Parque das Tribos são presos

Manaus - Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (11), na comunidade Parque das Tribos, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus. Eles são integrantes de uma milícia que atuava na localidade. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante com drogas em porções que eram vendidas com chicletes.

De acordo com o delegado Rafael Cordeiro, a ação iniciou após denúncias de moradores que os suspeitos estavam cobrando taxas dos residentes da comunidade. Várias vítimas foram ameaçadas, baleadas, expulsas do local e em alguns casos até tiveram casas incendiadas.

"As investigações foram aprofundadas e conseguimos chegar a expedição de mandado em nome de seis pessoas. Um deles morreu em decorrência da Covid-19 e era quem liderava a milícia. No entanto, o filho dele que assumiu e mais duas pessoas foram presas. Dois permanecem foragidos", explicou a autoridade.

Durante a ação policial, um outro homem, vizinho dos suspeitos se assustou com a presença da polícia e acabou tentando se desfazer de drogas que estavam separadas em porções com chicletes.

Ele foi preso com 100 porções variadas de drogas e encaminhado ao 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos de integrarem milícia devem responder pelos crimes de tentativa de homicídio, extorsão, roubo e incêndio. Já o suspeito preso com drogas, responderá por tráfico de drogas. Eles devem ficar à disposição da Justiça.

