Homem é assassinado a tiros na Feira Manaus Moderna, nesta quinta (11)

Segundo informações preliminares ele teria envolvimento com tráfico de drogas. | Foto: Arquivo/Reprodução

Manaus - Um homem de 25 anos foi assassinado com três tiros na cabeça na tarde desta quinta-feira (11). O crime aconteceu na Feira Manaus Moderna, localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, Centro de Manaus. Segundo informações preliminares, ele teria envolvimento com tráfico de drogas.

A vítima, identificada como Ronaldo dos Santos, foi executada com três disparos de arma de fogo na região da cabeça, no bloco D da feira.

De acordo com relatos de populares e de policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam no local, ele era filho de um permissionário daquela área e tinha envolvimento com tráfico de drogas.

Após o ocorrido, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou o óbito da vítima no local. Um equipe da perícia criminal está sendo aguardada para realizar os devidos procedimentos e encaminhar para o Instituto Médico Legal.

Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informou que sobre o homicídio não está relacionado a nenhum permissionário da referida feira. A Semacc lamenta o ocorrido e ressalta que tem investido em um projeto unificado de segurança nas feiras e mercados de Manaus.

