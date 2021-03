Jovens são atacados por criminosos e um morre no bairro Cidade de Deus

Manaus (AM) - Dois homens foram atacados a tiros na tarde desta quinta-feira (11) por criminosos que invadiram uma casa no beco Esperança, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Uma das vítimas, identificada como Rafael de Souza Bahia, 17, acabou não resistindo aos ferimentos. O tio dele, de 28 anos foi ferido com coronhadas.

De acordo com testemunhas, tio e sobrinho estavam dentro da residência quando foram surpreendidos por criminosos que iniciaram o ataque. A vítima morreu após ser atingida com quatro facadas nas costas e um tiro no corpo. Já o tio dele levou coronhadas e foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.

Após o crime, os criminosos ainda chutaram a porta da casa de uma moradora da área como espécie de 'aviso'. Para a imprensa, ela contou que mora há dois meses no local e por não aceitar a ação de traficantes sofre represálias. A casa dela foi arrombada.

O local foi isolado por policiais militares da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que aguardam a chegada dos demais órgãos competentes.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

