Homem é assassinado com um tiro na coxa por criminosos no Alvorada

A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo na rua Sete | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Rafael Santiago de Souza, de 29 anos, foi chamado por criminosos e assassinado com um tiro na coxa na tarde desta quinta-feira (11), na rua Seis, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela namorada do suspeito, aos policiais da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rafael foi chamado por dois homens que estavam em uma motocicleta e no momento em que saiu em via pública foi alvejado.

A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo na rua Sete, onde foi socorrido pela população. Rafael deu entrada no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Rafael já tem passagem pelo crime de furto e a motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado para os familiares.

Leia Mais:

Vídeo: membros de milícia que atuavam no Parque das Tribos são presos

Jovens são atacados por criminosos e um morre no bairro Cidade de Deus