Seis homens são capturados com arma e drogas no bairro Novo

A ação foi realizada após determinação do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste | Foto: (Divulgação)

Manaus - Felipe C. D. S, de 19 anos, Josué R. D. S, de 30 anos, Raimar P. P, de 22 anos, Rogério N. D. S, de 22 anos e um homem que não teve o nome revelado pela polícia foram presos no final da tarde desta quinta-feira (11), após uma operação deflagrada no bairro Novo, na Zona Leste de Manaus. Além deles, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Os seis estavam com arma de fogo, drogas e balança de precisão.

De acordo com o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação foi realizada após determinação do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste, após aumento de crimes na área.

Os policiais realizaram várias incursões e por volta das 17h se depararam com o grupo de suspeitos. Houve troca de tiros, onde alguns criminosos acabaram fugindo. Seis foram capturados e com eles foram apreendidas uma arma de fogo caseira, calibre 20, 670 gramas de drogas dentre elas cocaína, maconha do tipo skunk e oxi, além de uma balança de precisão.

Os suspeitos foram capturados e apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O adolescente tinha função de "fogueiteiro", ou seja, avisava os comparsas da chegada da polícia soltando foguetes.

Os suspeitos devem ficar à disposição da Justiça. Já o adolescente será encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

