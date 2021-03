Além de ser roubado, dono de lanche é baleado por criminosos em Manaus

A vítima foi baleada no ombro. (Imagem meramente ilustrativa). | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - O dono de uma lanchonete, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi baleado durante um assalto, na noite desta quinta-feira (11). O caso ocorreu na rua Alfazema, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, dois bandidos chegaram ao estabelecimento em um carro modelo Fiat Siena, por volta das 19h. Na ocasião, os ladrões desceram do veículo, sacaram uma arma de fogo e anunciaram o roubo. Além de recolheram a renda do dia, os bandidos balearam o proprietário do lanche, que foi atingido no ombro.

Ainda de acordo com a PM, os criminosos fugiram sem que fossem identificados, enquanto a vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O homem recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Noite violenta no Jorge Teixeira

Também na noite desta quinta, a poucos quilômetros do roubo à lanchonete, um homem ainda não identificado foi jogado de um veículo e executado com quatro tiros na cabeça. A ação criminosa foi registrada na rua F. A vítima apresentava sinais de tortura.

