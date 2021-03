Lancha de transporte de tropa vai reforçar segurança nos rios do AM

Serão entregues mais 6 lanchas para reforçar o transporte de tropas | Foto: Cesar Gomes - EM TEMPO

Manaus - Uma lancha para transporte de tropas policiais foi entregue na manhã desta sexta-feira (12), pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e deve reforçar as ações deflagrada nos rios do Amazonas. A embarcação foi batizada com o nome do sargento da Polícia Militar M. Wagner, morto durante confronto policial no município de Nova Olinda do Norte, ocorrido no ano passado.

O titular da SSP-AM, coronel Louismar Bonates destacou a imprensa que além dessa, serão entregues mais 6 lanchas para reforçar o transporte de tropas. A lancha entregue hoje (12), tem capacidade para 22 lugares.

“Uma das lanchas que ainda serão entregues terá capacidade para 66 policiais. Elas serão posicionaras no alto e médio Solimões, além da região do baixo Amazonas. Nomeamos a embarcação com o nome do sargento fazendo essa justa homenagem pós-morte. Essas conquistas são essenciais para que possamos dar resposta mais rápida à população”, destacou Bonates.

Para o comandante da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, o dia é especial pois vai ser um ganho para as atuações das tropas.

“Vamos estar prontos para atender toda a população e levar segurança aos ribeirinhos do Amazonas. Uma justa homenagem a um guerreiro que morreu em combate”, finalizou Norte.

Veja entrevista com o secretário de segurança