Homem morre após trocar tiros com policiais em Manaus

Suspeito atirou contra policiais | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem até o momento não identificado morreu nesta sexta-feira (12), após trocar tiros com policiais militares no beco Barcelos, no bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus. O fato ocorreu durante uma operação policial e com o suspeito foram apreendidos materiais ilícitos.

Segundo os policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe realizava incursão na localidade, quando o homem veio na direção deles com uma arma nas mãos. O suspeito efetuou dois tiros em direção aos policiais que tiveram que reagir para conter a agressão.

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

O homem foi atingido com cinco tiros de submetralhadora e apesar de ter sido socorrido ao SPA Zona Sul, não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, com cinco cartuchos, sendo três intactos e dois deflagrados, além de um aparelho celular.

O material apreendido foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O cadáver do homem será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

