Homem é assassinado a tiros e um acaba baleado em ataque na Zona Norte

O caso ocorreu no Monte das Oliveiras | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (12), na rua Arueira, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Ele estava se preparando para jogar futebol conversando com outros indivíduos, quando criminosos chegaram atirando. Um outro homem acabou baleado na ação.

Testemunhas relataram que a vítima não teria envolvimento com a criminalidade e que morreu por estar no local errado, na hora errada. Um outro homem tentou correr do atiradores, mas acabou sendo baleada e caiu em uma rua nas proximidades.

Os familiares da vítima já estão no local do crime , completamente desesperados com a morte do homem. O local já foi isolado por policiais militares que aguardam a chegada dos demais órgãos competentes.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima fatal. Já o segundo baleado foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

O corpo da vítima fatal será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

