Após vencerem time de futebol, dois jovens são assassinados em Manaus

Criminosos armados se aproximaram do grupo e começaram a efetuar diversos disparos contra os jovens | Foto: Divulgação

Manaus - Uma partida de futebol terminou em tragédia, na noite da última sexta-feira (12), após o assassinato de dois jovens, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. Segundo testemunhas, as vítimas teriam sido mortas pelo fato de terem vencido um time de futebol amador patrocinado por traficantes.

De acordo com a Polícia Militar, horas após o fim da partida, quando Marcos Antônio Cardoso Reis, de 20 anos, e Nayandro e Souza Guimarães, de 24 anos, estavam sentados, próximo ao campo, com alguns amigos. Na ocasião, criminosos armados se aproximaram do grupo e começaram a efetuar diversos disparos contra os jovens.

Ao todo, quatro pessoas foram baleadas, Marcos morreu na hora. Já Nayandro chegou a ser socorrido e levado ao Sistema de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas não resistiu e também faleceu. O estado de saúde das outras duas vítimas baleadas não foi divulgado.

Conforme relato de testemunhas à polícia, os pistoleiros fugiram do local logo após consumarem o crime. Ainda segundo as autoridades, nenhuma das duas vítimas assassinadas tinha antecedentes criminais. Entretanto, somente as investigações a serem realizadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) poderão confirmar ou não essa versão do duplo homicídio.

