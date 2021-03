Vídeo: mulher é brutalmente espancada durante assalto em Manaus

Uma câmera de segurança flagrou a ação covarde dos assaltantes | Foto: Divulgação

Manaus - Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher é assalta e espancada por um criminoso, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu em plena luz do dia, na última terça-feira (9).

Nas imagens, é possível ver o momento em que o bandido desce da garupa de uma motocicleta e aborda a vítima, indicando que estaria, supostamente, armado. Na ocasião, a mulher se recusou a entregar os seus pertences, e chega a agarrar a bolsa para não ser roubada, mas começa a ser brutalmente agredida.

A vítima é puxada pelo cabelo, cai no chão e é violentamente atingida com socos e chutes. Após a covarde sequência de agressões, o bandido sobe na moto e foge com o comparsa, sem que eles fossem identificados.

Os indivíduos não foram identificados e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Assista ao flagrante:

| Autor: Reprodução

Outro caso

Em mais um episódio covarde de criminosos, o dono de uma lanchonete, de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, foi baleado durante um assalto, na noite desta quinta-feira (11), mesmo após entregar a renda do dia aos bandidos. O caso ocorreu na rua Alfazema, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

