Casal é preso vendendo drogas em via pública de Manaus

Os suspeitos foram encontrados com duas porções e 170 trouxinhas de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal de 27 anos foram presos em flagrante enquanto estavam vendendo drogas em plena luz do dia, na rua Hebert Coelho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O casal foi detido pelos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com duas porções e 170 trouxinhas de cocaína, maconha e oxi.

Segundo a polícia, a guarnição da 30ª Cicom foi informada, via linha direta, que um homem e uma mulher estariam comercializando entorpecentes em uma via do bairro Jorge Teixeira. Os policiais militares foram ao local e avistaram o casal, com as mesmas características da denúncia.

Os dois suspeitos foram abordados e durante a busca pessoal foram encontradas várias porções de drogas. Na ocasião, os infratores confessaram aos PMs que haviam armazenado mais entorpecentes em uma residência.

A equipe fez buscas no interior do imóvel, onde foram encontradas 170 porções de cocaína, maconha e oxi, além de um rádio e uma balança de precisão.



A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

