Tragédia: menina de oito anos é assassinada a tiros em Manaus

O padrasto da vítima também foi baleado durante o crime | Foto: Divulgação

Manaus - Um ataque de criminosos resultou na morte de uma criança de apenas oito anos, identificada como Lohanny Remijo Nascimento, na madrugada deste domingo (14), na rua das Turmalina, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o crime foi uma retaliação de bandidos que haviam tentando assaltar uma residência daquela área, mas foram agredidos por moradores revoltados.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os três suspeitos chegaram ao local por volta das 5h30, e tentaram assaltar uma residência que fica em frente à casa das vítimas. Na ocasião, alguns vizinhos reagiram ao assalto, e atiraram objetos cortantes contra os bandidos.

"Um dos criminosos foi atingindo no pescoço e ficou agonizando aqui no local, enquanto os outros dois assaltantes fugiram. No entanto, 20 minutos depois, a dupla de ladrões retornou à rua das Turmalina, para resgatar o comparsa que estava com ferimento no pescoço. Além disso, os criminosos decidiram se vingar dos moradores e atiraram três vezes contra a residência das vítimas", relatou o delegado Daniel Vezani, plantonista da DEHS.

A criança foi atingida por um dos disparos, e morreu na hora. O padrasto dela que também foi baleado, precisou ser levado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde continua recebendo atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Moto de criminosos foi apreendida. | Foto: Divulgação

Durante a fuga, os ladrões abandonaram a motocicleta que haviam utilizado para cometer o crime. O veículo foi apreendido pela DEHS, que segue trabalhando para localizar os suspeitos.

Leia mais

Jovem morre após ser fuzilado por motoqueiros em Manaus

Homem morre após trocar tiros com policiais em Manaus