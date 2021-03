Polícia Militar apreende 4,5 toneladas de pirarucu ilegal em Iranduba

Diante dos fatos, os envolvidos e o produto, avaliado em aproximadamente R$ 280 mil, foram encaminhados para a 31° Delegacia de Polícia de Iranduba | Foto: Divulgação

Iranduba - A Polícia Militar, em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu cerca de 4,5 toneladas de carne de pescado da espécie pirarucu que eram transportadas em um caminhão-baú, no Km 13 da rodovia AM-070, em Iranduba. A ação aconteceu no último sábado (13) e ocorrência se deu dentro da Operação “Hórus”, desenvolvida de forma permanente e integrada a outros órgãos de segurança pública.



Segundo informações do CPAmb, em barreira policial montada como parte da operação, os policiais realizaram fiscalização em um caminhão-baú. Na abordagem, foi constatado que o condutor transportava o carregamento de pescado sem Guia de Comercialização e sem lacres, caracterizando infração ambiental.

Diante dos fatos, os envolvidos e o produto, avaliado em aproximadamente R$ 280 mil, foram encaminhados para a 31° Delegacia de Polícia de Iranduba para os procedimentos legais.

