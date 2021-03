'Pipoca' é executado com 9 tiros em Manaus: 'Morreu por matar criança'

Placa deixada com corpo de Andrew | Foto: Divulgação

Manaus – “Morreu por matar criança”, diz uma placa deixada no peito de Andrew dos Santos de Souza, de 25 anos. O homem foi executado com nove tiros na rua Arenito, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na noite deste domingo (14), por suspeita de assassinar a pequena Lohanny Remijo Nascimento, de 8 anos .

Junto ao corpo, também foi deixado outro bilhete, “morreu por causa da criança de 8 anos”. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Andrew, que também é conhecido como “Pipoca”, testemunhas afirmaram que o suspeito teria passado o dia inteiro escondido no local onde foi morto.

O homem não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e a DEHS deve continuar com as investigações.

Entenda o caso

Lohanny Remijo Nascimento, de apenas 8 anos, foi atingidapor uma bala perdida na madrugada do domingo, na rua das Turmalina, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

No local, criminosos tentaram assaltar uma casa, mas foram agredidos pelos moradores, que reagiram ao crime. Como retaliação, os assaltantes realizaram disparos contra as vítimas, que atingiram a criança e o padrasto dela.

Lohanny morreu na hora, e o homem precisou ser levado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde continua recebendo atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Suspeitos

Imagens divulgadas pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Antes de ser executado, Andrew e mais um suspeito foram avistados por câmeras de segurança no Platão Araújo, onde fugiram antes mesmo de receberem os primeiros socorros. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil do Amazonas, que solicitou ajuda da população para identificar os homens.

Quem tiver informações sobre o caso, pode entrar em contato pelo WhatsApp da DEHS (92) 98421-5336, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

