Quase uma tonelada de maconha é apreendida em Novo Airão, no AM

A droga estava escondida em uma área de mata | Foto: Divulgação PMAM

Novo Airão- Aproximadamente 920 quilos de maconha do tipo skunk foi apreendida na tarde deste domingo (14), em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

Após denúncia, policiais militares do 6º Grupamento de Polícia (GPM) encontraram o material entorpecente escondido em uma área de mata fechada no Arquipélago de Anavilhanas, a cerca de 40 minutos de distância de barco do município.

O material foi apresentado no 77º DIP de Novo Airão | Foto: Divulgação PMAM

A ação policial teve início por volta das 14h. O material estava escondido sob lonas plásticas, às margens do rio Negro. O material estava em 17 sacos de fibra. Ao todo, eram 431 tabletes, o que correspondeu a 920 quilos de drogas. Não houve prisões. O material foi apresentado no 77º DIP de Novo Airão para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

