Polícia prende traficante que deixava filhos passando fome em Manaus

As duas crianças passavam o dia inteiro sozinhas | Foto: Arquivo Em Tempo

MANAUS - Duas crianças, com idades de 5 e 6, foram resgatadas pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (16), em situação de abandono, dentro de uma apartamento, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Segundo as autoridades, ainda durante a ocorrência, foram encontrados dez quilos de drogas na residência. O pai dos meninos, um colombiano de 29 anos, foi preso após ser localizado a poucos metros do apartamento.

De acordo com a 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição realizava ronda pela área, quando recebeu uma denúncia de moradores da área a respeito de duas crianças pequenas que estariam em situação de abandono de incapaz.

Já no local, os agentes encontraram os menores com fome e em péssimas condições de higiene. Testemunhas relataram aos policiais que o pai costumava sair pela manhã e só voltava à noite, deixando as crianças sozinhas, todos os dias.

"Os meninos nos relataram que estavam com muita fome, foi a primeira coisa que nos falaram. Só que a ocorrência não se restringiu apenas a abandono de incapaz. Isso porque depois de vistoriarmos o apartamento, nós encontramos dez quilos de drogas, entre maconha e oxi, no mesmo local em que elas estavam", relatou o subtenente Nepomuceno, que atendeu a ocorrência.

A polícia encontrou dez quilos de drogas na residência | Foto: Divulgação/PMAM

Ainda conforme a PM, o pai das crianças foi encontrado próximo ao apartamento. Na ocasião, os agentes identificaram que o rapaz integra uma rede internacional de tráfico de drogas, em que ele seria o responsável por receber os entorpecentes oriundos da Colômbia e abastecer os pontos de vendas de drogas da Zona Oeste de Manaus.

As crianças foram encaminhadas à Delegacia Especializada em Proteção da Criança e do Adolescente (Depca). Já o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e abandono de incapaz no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia Mais

DEHS prende três envolvidos na morte de criança de 8 anos em Manaus



Vídeo mostra criminosos assaltando loja de eletrodomésticos em Manaus