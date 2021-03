Jovem de 23 anos é preso pela oitava vez em Manaus

Gabriel e o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: (Divulgação)

Manaus - Um jovem identificado como Gabriel Laborda, de 23 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (16), com armas e drogas, na comunidade Santa Luzia, bairro Japiim, zona Leste de Manaus. Segundo as autoridades, essa é a oitava passagem do jovem pela Polícia.

O caso teve início quando uma guarnição da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) recebeu uma denúncia a respeito de um homem que estaria comercializando entorpecentes na área da comunidade Santa Luzia.

Ao chegarem no local, os agentes avistaram Gabriel em atitude suspeita. Durante a abordagem, o jovem ainda tentou fugir para um salão de beleza, onde pretendia esconder as armas dentro de um sofá.

Ao todo, foram encontradas com ele 79 trouxinhas de oxi, 10 de cocaína, seis de maconha do tipo skunk, além de uma porção de cocaína e outra de maconha | Foto: (Divulgação)

Contudo, ele acabou sendo detido pelos PMs. Ao todo, foram encontradas com ele 79 trouxinhas de oxi, 10 de cocaína, seis de maconha do tipo skunk, além de uma porção de cocaína e outra de maconha.

Ainda conforme as autoridades, essa é a oitava passagem de Gabriel pela Polícia. Ele havia sido preso há pouquíssimo tempo, após ter cometido o mesmo crime: tráfico de drogas. Entretanto, foi solto após passar por audiência de custódia.

Gabriel e o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e após os procedimentos legais, deverá ser levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT).

Leia Mais:

Polícia prende traficante que deixava filhos passando fome em Manaus

Arte indígena do Amazonas reescreve história da Casa França-Brasil